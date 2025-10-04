Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии из-за решений украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram‑канале.

«Реалии армии Зеленского. Без зарплаты, без выплат, без лечения», — написал он.

По словам украинского депутата, философия режима Зеленского очень простая: если вы выжили на фронте, то должны покинуть мир сразу после. Он также отметил, что ТЦК (аналог военкомата), Служба безопасности Украины и другие структуры могут просто забрать человека с улицы и забить до смерти для развлечения.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут применять против мирных жителей в зоне боевых действий препарат «Токсифос». Уточняется, что данный химикат используется для борьбы с насекомыми.