Париж столкнулся с трудностями при переброске военных и техники Североатлантического альянса из-за европейской бюрократии, в значительной степени замедляющей этот процесс.

Такую информацию приводит издание Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола. Отмечается, что санкционирование пересечения территории соседних стран военным конвоем занимает десятки дней, в то время как установленный в ЕС срок составляет пять дней.

В конце сентября французский политик Флориан Филиппо обратился к властям Франции с призывом вывести республику из НАТО.