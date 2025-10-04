Минобороны сообщило об уничтожении 17 дронов над пятью регионами России

Газета.Ru

Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили над регионами страны 17 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Беспилотники атаковали пять регионов России
В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 17:00. По одному БПЛА нейтрализовали в Брянской, Орловской и Тульской областях, два — в Курской области, а 12 — в Белгородской.

До этого губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. Из-за налета супруги получили ранения лица и рук, а две женщины — баротравмы . Пострадавших госпитализировали. Из-за детонации дрона в городе загорелись оборудование, навес и дерево, а фасад и остекление коммерческого объекта были повреждены. Кроме того осколками посекло кузов легковушки.