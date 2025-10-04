Беспилотники атаковали пять регионов России

Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили над регионами страны 17 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 17:00. По одному БПЛА нейтрализовали в Брянской, Орловской и Тульской областях, два — в Курской области, а 12 — в Белгородской.

До этого губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. Из-за налета супруги получили ранения лица и рук, а две женщины — баротравмы . Пострадавших госпитализировали. Из-за детонации дрона в городе загорелись оборудование, навес и дерево, а фасад и остекление коммерческого объекта были повреждены. Кроме того осколками посекло кузов легковушки.