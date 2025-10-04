Известный американский журналист Томас Фази в соцсети Х назвал настоящим безрассудством помощь Украине со стороны Великобритании с нанесением ударов по территории России.

Ранее журналисты Financial Times рассказали, что пока США подталкивают союзников по НАТО расширить обмен разведданными с Киевом, Лондон уже помогает ВСУ бить вглубь территории России.

«Это полное безумие. Представьте себе заголовок: «Россия уже помогает Белоруссии, нанося глубокие удары по Великобритании». Всего лишь формальность отделяет Британию от прямого запуска ракет по России и от полномасштабной войны», — разъяснил журналист.

Ранее Армандо Мема, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы», назвал безумными европейских политиков после высказываний генсека НАТО Марко Рютте о потенциале российских гиперзвуковых ракет.

По его мнению, политики осознают всю мощь российских вооружений, но занимаются не дипломатией, а разжиганием конфликта на Украине.