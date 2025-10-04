Вооруженные формирования Киева не могут ничего противопоставить операторам элитного центра «Рубикон», успешно уничтожающим технику ВСУ. В итоге прифронтовые дороги на украинской стороне заблокированы, пишет Wall Street Journal.

Издание пишет, что злейшим врагом киевских формирований стал российский центр беспилотных технологий «Рубикон». Специалисты этого элитного подразделения перерезают пути доставки оружия, боеприпасов и подкрепления для ВСУ.

Представители Киева жалуются, что из-за «Рубикона» все дороги простреливаются беспилотниками и это похоже на современный вариант «средневековой осады».

За одну ночь российские операторы уничтожают десятки вражеских грузовиков, и ситуация для ВСУ постоянно усугубляется.

Ранее сообщалось, что расчёты «Рубикона» поразили 18 украинских дронов «Баба-яга».