Украина вновь атаковала Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Под удар попал поселок Северный, в результате падения обломков украинского дрона произошел пожар на территории одного из объектов, были повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль.

Также, добавил губернатор, в городе Грайворон в результате сброса взрывных устройств с беспилотника повреждены остекление коммерческого объекта и служебный автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.