Российский военный рассказал о способе маскировки мин солдатами ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области начали чаще сбрасывать с беспилотников мины-ловушки, замаскированные под автомобильные запчасти и сухие стволы деревьев. Об этом в интервью ТАСС рассказал военнослужащий десантно-штурмовой дивизии с позывным Джексон.

По его словам, украинская сторона активно занимается минированием местности, однако от подобных действий страдают не только солдаты, но и местные жители.

«В последнее время участились применения противником мин-ловушек и мин-сюрпризов, замаскированных под предметы жизнедеятельности и какие-то запчасти и детали», — рассказал военный.

Он объяснил, что бойцы ВСУ маскируют мины под автомобильные патрубки или коряги из-под деревьев. По его словам, при приближении к взрывным устройствам происходит детонация. Джексон добавил, что подобная маскировка начала встречаться на пути российских военных с начала года, однако в последнее время подобных устройств стало больше.

Солдат назвал процесс поиска подобных мин «игрой на внимательность» и призвал мирных жителей быть осторожными при обнаружении различных предметов.

До этого оператор БПЛА подразделения «Шторм» с позывным Дизель заявил, что бойцы ВСУ начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты IQOS. По его словам, украинские солдаты постоянно изобретают самодельные взрывные устройства, замаскированные под различные вещи.