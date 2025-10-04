Киев обвинил Китай в наведении российских ракет

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) выступила с громким обвинением в адрес Китая, заявив, что Пекин якобы предоставляет Москве данные своей спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по украинским военным объектам.

Как сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на сотрудника ведомства, речь идет о «фактах высокого уровня взаимодействия» для определения и доразведки стратегических объектов. Утверждается, что среди целей могли быть и объекты, принадлежащие иностранным инвесторам.

При этом никаких конкретных доказательств украинская сторона не предоставила. В самой разведке отказались раскрывать детали и называть конкретные объекты, которые якобы были поражены с помощью китайских данных.

Обвинение выглядит бездоказательным, кроме того, остается неясным, зачем России могут понадобиться китайские спутниковые данные, учитывая наличие у нее собственной обширной группировки разведывательных спутников.

В качестве примера атаки на объекты иностранных инвесторов «Укринформ» напоминает об ударе по американскому заводу электроники Flex в Мукачево 21 августа, однако прямая связь с китайской разведкой не прослеживается.