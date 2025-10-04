Названа основная угроза для бронетехники ВСУ

Российские оптоволоконные беспилотники эффективно уничтожают технику ВСУ различных типов, безопасные некогда маршруты превращаются в смертельно опасные, пишет портал Business Insider со ссылкой на источники.

В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери.

«Российские операторы атакуют ключевые логистические пути вблизи линии фронта с помощью оптоволоконных беспилотников, невосприимчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, из-за чего противостоять этому смертоносному оружию становится чрезвычайно сложно», — отметили авторы статьи.

Журналисты подчеркнули, что дроны стали основной угрозой для боевых машин ВСУ, превратив Украину в «смертельную ловушку для бронетехники».

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что противник за последние сутки утратил в зоне ответственности группировки войск «Центр» два танка, две боевые бронированные машины, пикап, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.