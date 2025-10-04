В зону СВО отправили новый российский дрон-камикадзе "Пчела"  с жалом

Белгородские инженеры разработали дрон-камикадзе с учетом пожеланий десятков эффективных беспилотных подразделений ВС РФ.

В результате получился "монстр-убийца с жалом", сообщает Мash и публикует видео с новым беспилотником. Коптер получил имя "Пчела". После испытаний его отправили в зоне СВО.

Этот дрон можно применять как средство ПВО для поражения вражеских БПЛА. Он способен нести до трех кг полезной нагрузки и имеет дальность полета до 15 км. Но по-настоящему грозной "Пчелу", разумеется, делает "жало", то есть контактный замыкатель в виде иглы на передней части. Он позволяет активировать боевой заряд при любом угле атаки. Предусмотрен и дистанционный подрыв.

Добавим, что на вооружении советской и российской армии имелся беспилотник "Пчела-1Т". Он был разработан ОКБ имени А.С.Яковлева и совершил первый полет в 1986 году. Представлял собой моноплан и выполнял роль разведчика и наводчика на цели РСЗО "Смерч", "Град". Применялся в ходе Первой чеченской войны.