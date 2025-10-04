На Западе раскрыли, какой удар грозит Украине от союзника

Украина не получит новейшие модификации ракет «Томагавк», если все же будет принято решение об их поставках, рассказал в эфире YouTube-канала Deep Dive журналист и аналитик Патрик Хеннингсен.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским допустил поставки ракет этого типа странам НАТО с тем, чтобы они могли направить их ВСУ. В Белом доме позже подтвердили, что поставки не исключаются, но все будет зависеть от главы государства.

«Они не будут самыми современными. Это невозможно. Из-за угрозы раскрытия технологий: если они попадут в руки россиян, если они упадут, не разорвавшись, и так далее», — пояснил Хеннингсен.

Аналитик разъяснил, что «Томагавки» эффективны против стран без систем ПВО. Он добавил, что « Россия — другое дело».

СМИ вспомнили слова Путина о ракетах Tomahawk и сообщили Киеву плохие новости

Ранее первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что российские конструкторы изучили трофейную технику стран НАТО и нашли ее уязвимые места.

По его словам, на основе полученных сведений российские специалисты совершенствуют уже состоящие на вооружении системы.