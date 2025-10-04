Силы ПВО ВС России уничтожили 29 БПЛА ВСУ в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 29 БПЛА ВСУ в Белгородской области.

«4 октября текущего года в период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — указывается в сводке ведомства.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили за ночь над регионами России 117 украинских беспилотников.