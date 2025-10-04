ВСУ вырыли в Северске окопы между магазинами и многоэтажками

Украинские формирования создали разветвленную сеть окопов между жилыми зданиями и постройками Северска. Об этом рассказал разведчик группировки войск «Южная» с позывным «Кризис», передает РИА Новости.

Разведчик отметил, что между гражданских зданий в Северске проложены окопные линии, которые ВСУ используют как прочные укрепления.

«Сеть окопов в самом городе заходит с первых трех линий и тянется больше сотни метров по самим застройкам (между жилых домов)», — сказал «Кризис».

По его словам, сеть городской линии окопов тянется на сотни метров, соединяя между собой различные строения. Это многоэтажки, гаражи, частные дома, магазины.

Ранее стало известно, что российские штурмовые подразделения начали бои за Северск, зайдя с восточной стороны города.