Украинский город заволокло черным дымом после удара ВС России

Украинский город заволокло черным дымом после удара беспилотников Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Труха».

На размещенных кадрах видно поднимающийся над домами в Чернигове столб дыма и языки пламени.

«Повреждены сразу несколько объектов энергетики в Черниговской области из-за российской атаки», — приводятся слова местного облэнерго.

Ранее 4 октября сообщалось, что штурмовики ВС РФ вошли в Северск с востока и начали бои за город.