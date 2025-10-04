Бойцы Вооруженных сил РФ подобрались по трубе коллектора к месту дислокации украинских военных в Донецкой народной республике (ДНР) и выбили их с занимаемых позиций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки российских войск «Центр», с позывным «Тихий».

Мужчина рассказал, что в районе находилась целая сеть коллекторов. Российские военнослужащие решили этим воспользоваться и передвигались внутри труб.

«Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения. То есть, когда мы начинали двигаться по ним, противник уже знал, что мы находимся там, и открывал по нам огонь. Мы двигались по лесополосам, противника выбили с укрепленных позиций», — отметил «Тихий».

Он добавил, что подразделения ВС РФ благодаря передвижению по коллекторной сети смогли минимизировать потери в ходе выполнения операции.

2 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские бойцы выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из восточной части села Полтавка в Запорожской области. По его словам, украинские формирования «оттянулись за реку Янчур», которая разделяет населенный пункт на две части.