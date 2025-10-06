Боевики ВСУ используют запрещённые фосфорные боеприпасы на Красноармейском направлении.

Об этом рассказал военнослужащий подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр», с позывным Байкал.

Мужчина рассказал, что не попал под соответствующие боеприпасы, однако наблюдал данную картину.

«Был случай, когда на нас сбрасывали фосфорные боеприпасы... На тебя сыплются просто огоньки, искры, и всё горит. Противник, если заметил какое-то движение, но не видит, где ты, начинает просто всё сжигать вокруг», — цитирует военного РИА Новости.

Весной в Курской области были найдены гранаты с химвеществами на брошенных позициях украинских боевиков.

В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы есть доказательства применения ВСУ оружия с белым фосфором.