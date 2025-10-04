БПЛА поразил объект инфраструктуры в Днепропетровске

В Днепропетровске (украинское название — Днепр) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) поразил объект инфраструктуры. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

© Лента.ру

Предположительно, целью ударов стали газовые объекты. Также сообщается об ударе ракетой класса «Искандер» в Павлограде.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что Чернигов был атакован дронами типа «Герань».