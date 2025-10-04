Российские штурмовики вошли в Северск

Штурмовые подразделения России приступили к боям в районе города Северск, продвинувшись в населенный пункт с восточной стороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, российские штурмовые группы начали бои за город Северск в ДНР, передает ТАСС.Кимаковский добавил, что подразделения вошли в город с восточной стороны.

Кимаковский заявил: «Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в район Северска групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил, что группировка ВСУ разделена между Северском и Красным Лиманом.