Присвоенный ВСУ российский танк разгромили в зоне СВО

Танк Т-72, который ранее находился на вооружении ВС России, а после был потерян российскими войсками и перехвачен украинскими солдатами, был разгромлен в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, опубликовав фотографии единицы военной техники в своем Telegram-канале.

«Уничтоженный украинский танк Т-72, сентябрь 2025. Ранее был потерян нашими войсками. И есть подозрение что ему меняли башню», — добавил военэксперт.

На кадрах видна разгромленная боевая машина, присвоенная ранее Вооруженными силами Украины (ВСУ). Боец ВС РФ забрался на нее и позирует на камеру в победной позе.

Ранее стало известно, что ВСУ оставили технику НАТО при бегстве с позиций в Днепропетровской области. В подвалах находили такие трофеи, как американский гранатомет одноразовый и пулеметы иностранного образца, вероятно, британского производства.