Украинские войска провели четыре неудавшиеся контратаки в районе села Андреевка на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, наступление организовали бойцы 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они передвигались на боевых бронированных машинах.

«В ходе комплексного огневого поражения все атаки отражены», — рассказали в силовых структурах.

2 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удары по району скопления личного состава и техники ВСУ в Сумской области. Как он сказал, в том месте украинские войска накапливали силы, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны.

28 сентября в российских силовых структурах заявили о попытках формирований ВСУ провести контратаки на Сумском направлении. Всего были зафиксированы четыре подобные операции: две в районе села Алексеевка и по одной у населенных пунктов Кондратовка и Степовое (Ленинское). Вооруженные силы РФ нанесли украинским подразделениям огневое поражение, отбросив их на исходные позиции.

Ранее военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.