Пленный солдат ВСУ назвал причину бегства из армии

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Выхрист, которого дважды мобилизовали, объяснил, что дезертировал из украинской армии из-за обмана командования про отпуск. Причину своего поступка он назвал в беседе с РИА Новости.

© Лента.ру

«Наш командир нас обманул. Он обещал, что мы вернемся и будет отпуск. Мы, когда вернулись из боевых, сутки отдохнули, и (нам) сказали, что отпуска не будет, что нужно возвращаться», — рассказал Выхрист.

ВСУ стали использовать гражданское оружие

Солдат признался, что уже два года не видел семью и отметил, что ему непонятно, за что погибают его сослуживцы. Именно поэтому он и решил бежать из армии, подчеркнул Выхрист.

Ранее пленный боец ВСУ Павел Моисеенко рассказал, что Киев не торопится забирать тела погибших украинских бойцов из-за выплат компенсаций родным и близким.