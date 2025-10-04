В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают БПЛА в Киришах в Ленинградской области. Возникшее в промзоне возгорание уже тушат, проинформировал губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона ранее сообщал об опасности атаки беспилотников на регион.

«ПВО работает по БПЛА в Киришах. Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению», — заверил Дрозденко.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее СМИ написали, что жители города Кириши в Ленинградской области сообщали о взрывах. Очевидцы отмечали, что видели несколько ярких вспышек в небе.

В ночь с 3 на 4 октября в аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.