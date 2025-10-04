Над российским регионом прогремело несколько взрывов

Жители города Кириши в Ленинградской области сообщили о взрывах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО), уже уничтожено несколько беспилотников. Очевидцы сообщают, что видели несколько ярких вспышек в небе.

Также сообщается о возгорании в промзоне, на место прибыли пожарные службы.

Вечером в четверг, 2 октября, ВСУ предприняли новую попытку атаки на Россию во время выступления президента Владимира Путина на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 11 украинских беспилотников самолетного типа.