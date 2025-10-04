Американский профессор объяснил неопределенность с Tomahawk для Украины

Неопределенность с поставками крылатых ракет Tomahawk Украине связана с кризисом управления в администрации США. Об этом РИА Новости заявил профессор Колумбийского университета и авторитетный экономист Джеффри Сакс.

«Пока в новостях царит неразбериха, можно быть уверенным, что в администрации тоже царит неразбериха. Мы видим последствия некомпетентной команды, связанной с военными подрядчиками, особенно из сферы высоких технологий, которые хотят продолжать тестировать свое оружие», — сказал профессор.

Сакс добавил, что, если бы представители Белого дома обладали необходимыми качествами, то США могли бы добиться урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, нужными компетенциями не обладают ни в Вашингтоне, ни в столицах Европы.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, администрация США рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения Вашингтона отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что Украина едва ли получит Tomahawk.