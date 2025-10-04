ВС РФ обнаружили следы женских подразделений на запорожском направлении

Военнослужащие группировки «Днепр» Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе осмотра позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области обнаружили свидетельства работы женского расчета, специализирующегося на управлении беспилотными летательными аппаратами. Об этом РИА Новости сообщил боец 5-й роты 2-го батальона 392-го мотострелкового полка с позывным «Увар».

Как пояснил военнослужащий, на некоторых ранее занятых украинскими силами позициях операторов БПЛА были найдены предметы, явно указывающие на присутствие женщин. Среди таких находок он назвал помаду, различные женские мелочи, значительное количество женских дезодорантов, а также поясные элементы бронежилетов, по размеру соответствующие женской фигуре с узкой талией.

В спецподразделениях ВСУ заметили женщин

По словам «Увара», вместе с этими личными вещами на позициях было обнаружено большое количество как готовых к применению, так и ещё не собранных боеприпасов для сброса с беспилотников — так называемых «сбросов».

