Согласно публикации в журнале American Conservative, вероятность передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk остается крайне низкой. Как отмечает издание, этот шаг рассматривается как одна из «красных линий» для России, которую президент США Дональд Трамп не готов пересекать.

В материале приводится ряд причин такого решения. Во-первых, США сами располагают ограниченными запасами этих ракет, ежегодное производство которых составляет менее 200 единиц. Это делает маловероятными масштабные поставки, если они вообще состоятся. Во-вторых, Украина не обладает необходимыми платформами для запуска таких ракет.

Кроме того, подчеркивается, что эффективное применение «Томагавков» невозможно без поддержки американской разведки, которая должна определять цели и осуществлять наведение. Это создает прямой риск вовлечения США в открытый конфликт с Россией — сценарий, которого администрация Трампа стремится избежать.

Именно поэтому, как заключает издание, эти ракеты остаются единственным видом вооружений, которые Вашингтон отказался поставлять союзникам по НАТО для последующей передачи Киеву.

