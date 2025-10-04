В Дании пожаловались на провокации от российских военных кораблей

Служба военной разведки Дании пожаловалась на якобы проквокации со стороны ВМФ России. Якобы российская сторона нацеливала оружие на военные корабли и вертолеты Дании, создавали угрозу тарана и мешали работе навигационных систем в проливах между Балтийским и Северным морями, об этом сообщает Reuters.

Отдельно отмечается, что корабли ВМФ РФ будто бы шли курсами, которые могли привести к столкновению с датскими кораблями.

Премьер Дании призвала НАТО усилить ответ России

«По нашей оценке, в настоящее время Россия ведёт гибридную войну против Дании и Запада. Россия хочет, чтобы мы поверили в неизбежность угрозы войны. Они хотят, чтобы мы жили с этим страхом», — приводит агентство слова начальника сдужбы военной разведни королевства Томаса Арнекиля.

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Дании. Он в шутку пообещал больше не отправлять дроны на территорию королевства.