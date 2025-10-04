Кадыров сообщил о количестве направленных в зону СВО добровольцев из Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о значительном вкладе региона в специальную военную операцию. По его словам, из Чечни в зону проведения СВО было направлено более 64 тысяч бойцов, из которых почти 23 тысячи составляют добровольцы.

Эту информацию Кадыров озвучил в ходе расширенного совещания с руководящим составом силовых структур и правоохранительных органов республики. С докладом выступил председатель правительства ЧР Магомед Даудов, который курирует работу регионального штаба СВО.

Глава региона также отметил, что свыше 10 тысяч военнослужащих из Чеченской Республики были удостоены государственных наград за проявленное мужество. Значительную поддержку как бойцам, так и жителям освобожденных территорий оказывает региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. На текущий момент общий объем расходов фонда на нужды, связанные со специальной военной операцией, превысил 42 миллиарда рублей.

Кадыров подчеркнул, что деятельность республики вносит весомый вклад в достижение победы и высоко оценивается президентом России Владимиром Путиным. Он выразил уверенность, что совместными усилиями будет достигнута скорейшая победа, подтверждающая правоту российской стороны.

