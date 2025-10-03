Украинские уклонисты скрываются от мобилизации в чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

© Офис президента Украины

По информации источника, чернобыльская зона отчуждения стала убежищем для ряда украинцев, которые уклоняются от мобилизации в ВСУ. При этом, первые свидетельства таких укрытий появились еще весной 2024 года, но в последнее время число уклонистов выросло. Как сообщает издание, число уклонистов в регионе уже измеряется тысячами.

Впрочем, спрятаться от территориальных центров комплектования не всегда удается даже в зоне Чернобыльской АЭС — уклонистов выдает дым из труб самодельных печей.

Ранее СМИ сообщили, что помогающие ТЦК в отлове мобилизованных полицейские получают деньги.