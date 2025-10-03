Командир роты дронов ВСУ сделал неожиданное заявление об ударе по Кремлю

Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Касьянов заявил, что его подразделение нанесло удар по Кремлю с «ювелирной точностью». Его слова приводит «Московский комсомолец».

Касьянов утверждает, что удар был нанесен в ночь на 3 мая 2023 года. Его целью было сбить российский флаг со здания, однако операторы БПЛА промахнулись на полметра.

Касьянов пожаловался, что, несмотря на «сотню успешно проведенных операций и ни одного потерянного бойца», его роту распустили по приказу Офиса Владимира Зеленского. Он назвал решение главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о ликвидации подразделения «преступлением, диверсией и государственной изменой». По мнению Касьянова, «изменники сидят на Банковой в Киеве».

Генерал раскрыл смысл угрозы Зеленского "ударить по Кремлю"

Напомним, что 3 мая 2023 года пресс-служба президента России сообщала об атаке на Кремль с помощью двух беспилотников. Дроны взорвались над куполом Сенатского дворца, в результате произошедшего никто не пострадал и никакого материального ущерба причинено не было. Власти РФ возложили ответственность за инцидент на Украину, однако Киев заявил о непричастности к этому.