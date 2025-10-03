«Калашников» показал антидроновую «Крону» экспертам по ПВО

«Калашников» представил дроны, высокоточное оружие и антидроновый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Крона-Э» военным экспертам по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) из стран-участниц СНГ. Об этом сообщили в концерне.

Участники заседания Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ увидели применяемые в ходе СВО дроны «Куб-Э» и «Куб-10Э», а также комплексы с мини-беспилотниками «Голиаф» и микро-дронами «Каракурт». Также экспертам показали разведывательные беспилотники «Гранат-4-Э» и «Скат 350М».

Помимо этого, специалисты ознакомились с ЗРК ближнего радиуса действия территориальной ПВО «Крона-Э». «Он предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения противника важных государственных объектов, а также объектов инфраструктуры городов и особой важности; специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях», — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что основными целями «Кроны» являются беспилотники среднего класса. Комплекс будет использовать управляемые зенитные ракеты 9М333 и 9М340.Э.

В апреле американское издание The National Interest писало, что «Крона-Э» сможет эффективно уничтожать дроны, которые считают самым мощным оружием Киева.