Опубликована карта городов России для ударов ракетами Barracuda

Сравнительно дешевые модульные крылатые ракеты семейства Barracuda, которые Соединенные Штаты могут передать ВСУ, могут ударить по таким российским городам, как Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Москва и Саратов. Это следует из карты, которая размещена в телеграм-канале «Военная хроника» («ВХ»).

Под удар может попасть база стратегических ракетоносцев в Энгельсе, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

В материале речь идет о том, что в самой дальнобойной версии ракета способна вывести из строя склад, узел связи или объект энергетической системы, но не разрушить крупную инфраструктурную цель. По мнению военных экспертов, эффект таких ударов непосредственно зависит от количества и регулярности применения.

Утверждается, что Barracuda вряд ли получит статус «супероружия», а эффективность ракет, как полагают аналитики, зависит от того, насколько фирме-разработчику удалось масштабировать и удешевить их выпуск. При этом, как отмечает «ВХ» в другой своей публикации, запуск Barracuda не потребует спецплощадок, что делает их вдвойне опасными даже в самой базовой модификации.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты могут поставить Украине ракеты Tomahawk и Barracuda.