Стало известно, что происходило в атакованном под Харьковом ресторане «Тбилисо»

ВС России нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в Харьковской области, когда там проходило совещание военнослужащих ВСУ и инструкторов НАТО. Об этом заявил полковник в отставке Геннадий Алехин в разговоре с NEWS.ru. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

© Московский Комсомолец

По словам эксперта, в ресторане «Тбилисо» в Балаклее присутствовали офицеры среднего и высшего звена, включая натовских инструкторов.

Вновь сформированные подразделения из учебных центров в Чугуеве и Харькове перебрасываются именно в этот тыловой район, после чего они отправляются на фронт, добавил собеседник издания.

Раскрыта тайна 50-км крепости ВСУ

Темой совещания в ресторане, по словам полковника, могло быть укрепление оборонительных линий в Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области.

Ранее сообщалось, что удар по ресторану в Балаклее был нанесен вечером 1 октября. В это время там проходило мероприятие ВСУ, внутри находилось большое количество украинских военных.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.