Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал торговый центр в слободе Белой Курской области. Об этом рассказал вечером пятницы, 3 октября, глава региона Александр Хинштейн.

Как сообщил политик в своем Telegram-канале, в результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина. После оказания первой медицинской помощи госпитализация не понадобилась. При этом во время атаки вражеского дрона повреждения получил грузовой автомобиль.

Хинштейн подчеркнул, что "враг не прекращает свои подлые удары", поэтому необходимо сохранять предельную бдительность.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров продемонстрировал генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области, предложив ему лично удостовериться в том, что киевский режим бьет по обычным жилым домам с мирными людьми.

При этом европейцы обвиняют Россию в агрессии и якобы атаках стран ЕС при помощи беспилотников. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что Европейский союз сам превратился в военный проект. В Брюсселе открыто говорят, что задача следующего десятилетия — победить Россию на восточном фронте.