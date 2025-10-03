В США назвали одно из самых совершенных МБР в мире

Американский журнал The National Interest назвал российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс» одной из самых совершенных в мире.

По мнению автора издания, наличие у России такой ракеты «должно беспокоить всех на Западе». Согласно информации источника, «Ярс» может нести три или четыре термоядерные боеголовки с ложными целями, из-за чего ракету очень тяжело сбить с помощью систем противоракетной обороны. Кроме того, ее можно запустить не только из шахт, но и с мобильных пусковых установок, из-за чего уничтожить «Ярсы» крайне сложно даже при первом ударе.

«Российская межконтинентальная баллистическая ракета “Ярс” доказывает серьезность намерений Москвы в отношении ядерного Армагеддона. <...> Имея в своем арсенале такую ​​систему, как “Ярс”, русские могут гарантировать, что НАТО тщательно продумает свои действия, прежде чем оказывать слишком сильное давление на Кремль», — сообщает издание.

