Вражеские тяжелые дроны уничтожаются не только в воздухе, но и на земле.

Так произошло в районе населенного пункта Новопавловка. Здесь, как сообщает Telegram-канал "Народная милиция ДНР", разведчики 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии обнаружили место посадки БПЛА, а также пункт управления ими.

Информация была передана расчету дальнобойной 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б" 238-й гвардейской артиллерийской бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии. Бойцы снайперски, одним выстрелом уничтожили эту важную цель. Как отмечается, удар существенно снизил разведывательные и ударные возможности формирований киевского режима на этом участке линии боевого соприкосновения.