Раскрыта тайна 50-км крепости ВСУ

Славянско-Краматорская агломерация превращена в мощнейшую крепость, штурмовать которую в лоб практически невозможно из-за эшелонированной системы беспилотников, создающих 50-километровую «зону убийств». Такую оценку украинским укреплениям в ДНР дал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для NEWS.ru.

По его словам, эту линию обороны не зря называют «главной башней восточного вала».

«Протяженность укреплений ВСУ там, с точки зрения продвижения наших войск с востока, составляет примерно 50 км. Это мощнейшая линия обороны с большим количеством опорных пунктов и долговременных огневых точек, причем из бетона», — пояснил Кнутов. Он добавил, что некоторые участки, укрепленные «зубьями дракона», минами и проволокой, «с помощью обычной артиллерии взять невозможно».

Однако ключевым и самым опасным элементом этой обороны эксперт назвал не бетон, а беспилотники.

«Самое главное в обороне крепости ВСУ — это беспилотники. Так называемая килл-зона, которую на Украине пытаются держать дроноводы. Она составляет от пяти до 50 км», — заявил Кнутов.

Он описал многоуровневую систему, где разные группы операторов БПЛА контролируют свои участки на разной глубине фронта, от 5 до 50 километров.

«Поэтому брать эту укрепленную конгломерацию в лоб практически невозможно. Любое продвижение будет пресекаться либо БПЛА, либо артиллерией, что может привести к очень большим потерям», — заключил эксперт.

Комментарий Юрия Кнутова стал реакцией на публикацию в The Wall Street Journal. Американское издание ранее сообщило, что Украина создала в подконтрольной части ДНР 50-километровую линию обороны, названную «поясом крепостей». Корреспондент газеты, побывавшая на месте, отметила, что ВСУ пытаются маскировать технику, избегают массовых скоплений и возводят заграждения от дронов, однако признала, что эта система далека от идеала и позволяет российским БПЛА наносить удары.