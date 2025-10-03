Россия нанесла самый массированный с начала боевых действий удар по газовой инфраструктуре в Полтавской и Харьковской областях Украины. Зачительная часть объектов повреждена, некоторые разрушения «критические». Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил председатель правления национальной энергетической компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

— В ночь на 3 октября по объектам Нафтогаза в Харьковской и Полтавской областях россияне выпустили 35 ракет, в том числе значительное количество из них — баллистические, и 60 дронов, — передает слова Корецкого РИА Новости.

Незадолго до этого Министерства обороны России сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины.

Дроны армии России типа «Герань» 30 сентября ударили по центру Днепропетровска, где находился кол-центр украинских мошенников. Оттуда злоумышленники вымогали деньги у российских граждан.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что солдаты отряда «Аид» спецназа «Ахмат» точным ударом уничтожили девять боевиков Вооруженных сил Украины в окрестностях Кондратовки Сумской области.