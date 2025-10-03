Бригада "Эспаньола" объявила о расформировании

Бригада «Эспаньола» добровольческого корпуса Вооруженных сил России в пятницу, 3 октября, объявила о прекращении работы в прежнем составе и переформатировании.

В бригаде заявили, что современная гонка вооружений требует постоянно модернизироваться, а все «устаревающее» нужно списывать и «отсекать без жалости».

— Сегодня мы объявляем полную перезагрузку «Эспаньолы». 88-я бригада в том своем виде, той форме и том составе, в каком она заходила под Клещеевку в 23-м и брала в 24–25-м вместе со смежниками Часов Яр, прекращает существование, — говорится в сообщении.

В формировании добавили, что ее мотоотряд и разведывательный центр «Мелодия» будут развиваться отдельно друг от друга. На базе расформированной 88-й бригады создадут радиоэлектронный и штурмовой отряды, в то время как основной состав бригады сформирует новые структуры в составе системы обороны и российских силовых структур.

В связи с расформированием бригады прием в ее штат приостановили до конца октября, в то время как набор в морской отряд продолжается, передает Telegram-канал бригады.

1 октября военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российские военнослужащие активно создают «килл-зону» на прифронтовых участках тыловой полосы украинских войск, которую можно использовать как для наступления, так и для обеспечения обороны.