Как дроны ВСУ долетели до Оренбуржья: озвучены неожиданные версии

Попытка нападения ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть осуществлена с российской территории. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее стало известно, что три украинских беспилотных летательных аппарата типа «Лютый» были сбиты силами противовоздушной обороны над Орском. Они пытались атаковать промышленный объект, но их попытка не увенчалась успехом.

По мнению специалиста, дрон был запущен группой лиц, возможно, действующих по заказу за денежное вознаграждение, или же диверсантами. Как уточнил он, версия о том, что дрон ВСУ мог пролететь расстояние до НПЗ под Оренбургом с территории Украины, «вызывает сомнения».

По словам Матвийчука, БПЛА «Лютый» способен преодолеть расстояние до 700 километров. Он отметил, что дрон, направленный на НПЗ, — «это тактика, направленная на нарушение нашего энергетического баланса».

Военный эксперт предположил, что для запуска БПЛА «Лютый» могли заранее оборудовать скрытые позиции в лесной зоне. Он также отметил, что реальное расстояние, которое преодолел дрон, возможно, значительно меньше, чем было заявлено. Собеседник сообщил, что у «Лютых» двигатель с дозвуковой скоростью, как у автомобиля. Они преодолевают расстояние за счет выбора позиций, так как невозможно оснастить всю страну ПВО, указал эксперт.