Запад сознательно повышает риски прямого столкновения с Россией, и ярким примером станет передача Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

По данным СМИ, в ходе недавней закрытой встречи Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Однако в Вашингтоне пока не приняли решение по поставкам.

Ситуацию с Tomahawk накануне прокомментировал в ходе XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. Он отметил, что, несмотря на то, что эти ракеты мощное оружие, представляющее угрозу, их возможная передача Украине ничего не изменит на поле боя.

По словам эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Запад повышает риски и, если передача ракет все же состоится, то новый виток эскалации накрутят именно США.

«Подобного рода поставками, конечно, они усугубляют возможность столкновения», — констатировал он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Трамп должен понимать всю опасность передачи Киеву ракет, поскольку Владимир Зеленский намерен использовать их для ударов по Москве.