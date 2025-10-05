Губернатор Гусев: около 10 БПЛА уничтожены в Воронежской области

Около 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух городов и двух районов области обнаружены и уничтожены около 10 беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Губернатор добавил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений в ходе отражения украинской атаки не было.

Также Гусев написал, что в Борисоглебске и Воронеже, а также в Острогожском, Россошанском, Лискинском и Бутурлиновском районах была отменена непосредственная угроза удара БПЛА. При этом в самом регионе режим опасности атаки дронов сохраняется, предупредил глава области.

В ночь на 4 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников над территорией РФ. Больше всего целей — 27 — ликвидировали в Брянской области.

В Волгоградской области нейтрализовали 16 летательных аппаратов, в Курской области и Крыму — по 15 дронов. В Ростовской области были сбиты 11 БПЛА, в Воронежской области — 10. Еще восемь дронов уничтожили в Белгородской области, шесть — в Ленинградской области, четыре — в Калужской области, по два — над акваторией Черного моря и в Новгородской области, один — в Смоленской области.