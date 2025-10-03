ВС РФ ударили по аэродрому, с которого ВСУ атаковали Курск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали попавший под российский удар аэродром в Миргороде Полтавской области для атак на Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Сегодня Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. При этом, по сведениям военных Telegram-каналов, в Полтавской области попал под ракетный удар один из аэродромов ВСУ.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов обратил внимание на то, что аэродром в Миргороде «очень удобен» для организации налетов на приграничье.

«Или можно использовать его как аэродром подскока для того, чтобы подлететь, дозаправиться позже в Харьковской области, получить дополнительные разведданные и оттуда наносить удары по курскому, брянскому и белгородскому направлению. Это очень выгодные позиции для ВСУ», – пояснил Попов.

Он также высказал мнение, что на аэродроме в Миргороде в момент нанесения российского удара могли находиться украинские Су-24.