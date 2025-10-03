Раскрыта новая схема ударов по Украине после заявлений Путина

Сразу после предупреждения президента России Владимира Путина на Валдайском форуме о симметричном ответе Украине за атаки по нашим объектам критически важной инфраструктуры ВС РФ нанесли показательный удар по украинским предприятиям ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры.

Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал о начале нового этапа нашего «воздушного наступления», о котором сигнализировал президент на Валдае.

Напомним, накануне президент России выступил с серией громких заявлений. В частности, глава государства предупредил Киев, что Россия готова зеркально ответить на обстрелы Запорожской АЭС, которая находится под нашим контролем. Владимир Путин отметил, что если Киев продолжит «так опасно играть», то пусть не забывает, что и у него еще есть работающие атомные электростанции.

Военный эксперт Владимир Попов рассказал, что это и другие заявление нашего президента на Валдайском форуме означают, что мы фактически вступили в новую фазу спецоперации и будем выносить энергетику Украины.

Эксперт озвучил скрытые сигналы в речи Путина

- Это важный фактор уничтожения военного потенциала противника, - говорит он. Цель - воздействовать на промышленные предприятия Украины, которые продолжают поставлять боеприпасы, вооружение, беспилотники, технику на передний край. Нанесение ударов по объектам энергогенерирующих станций, трансформаторам больших узлов распределения электроэнергии, высоковольтным электропередачам большой мощности особенно актуально для нас в осенне-зимний период. Военная промышленность Украины должна быть обесточена.

- Россия будет зеркально отвечать на попытки Киева атаковать наши атомные электростанции, сказал президент...

- Президент предупредил Киев, что мы могли бы зеркально наносить удары в ответ на активные попытки воздействовать на наши объекты атомной энергетики - на Курскую, Воронежскую и Запорожскую атомные электростанции. Он, кстати, отметил, что МАГАТЭ делает вид, что этого не замечает, или фиксирует, но не конкретизирует, что налёты осуществляются со стороны Украины при помощи западных государств. Президент говорит, что мы могли бы также наносить удары, но мы этого не делаем, так как понимаем, что это будет катастрофически отражаться на всей Европе, особенно на ближайших странах — Польше, Румынии, Латвии, Литве, Эстонии. Отзовется также финнам, норвежцам и шведам. Поэтому мы это делать, конечно, не будем. Но если вынудят... только представьте, чем это может обернуться.

- Как думаете, будут наноситься удары по тылам противника после заявлений президента на Валдае?

- У нас появился новый элемент оперативно-тактических приёмов в нанесении ударов. Раньше мы так не работали по электроснабжению. Сегодня мы понимаем, что нас, наши мирные предложения не видят, не слышат, не идут на переговоры, поэтому нам ничего не остаётся, как наносить такие удары. Причем наносить регулярно - один-два раза в неделю или каждые десять дней. То есть мы будем давать возможность противнику восстановить поврежденные объекты и снова наносить по ним удары. А в зимний период времени это приведёт к катастрофическому состоянию промышленности, отдельных объектов вплоть до их закрытия до весны.

- Как новая концепция нашей работы по объектам Украины скажется на военном потенциале противника?

- Энергетические объекты очень важны для железнодорожного транспорта, военно-промышленного комплекса. Остановка и перебои производства на Украине означают, что у нас автоматически появятся дополнительные преимущества нашего боевого потенциала и возможностей. Сбои в системе железнодорожного транспорта Украины, безусловно, скажутся на режиме работы в прифронтовой зоне.