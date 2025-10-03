Стало известно, какими способами США могут передать ракеты «Томагавк» Украине

Военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что поставки ракет Tomahawk ВСУ могут проходить через порт Одессы или по железной дороге через Польшу. Об этом Кнутов рассказал «Аргументам и фактам».

СМИ сообщали, что во время недавней закрытой встречи Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Отмечалось, что в Вашингтоне еще не приняли решение по поставкам.

По мнению Кнутова, если поставки согласуют, ракеты, скорее всего, будут привозить по морю. Он заявил, что их могут поставлять на кораблях «под видом различных гуманитарных грузов или под видом гражданских грузов».

Менее вероятным сценарием Кнутов назвал поставку Tomahawk сначала в Польшу, а уже затем на Украину железнодорожным транспортом. Он отмечал, что ракеты могут поместить в трейлеры, так как крылья Tomahawk могут сворачиваться.

Путин высказался о передаче «Томагавков» Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Tomahawk не помогут ВСУ и лишь навредят отношениям России и США, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля». Путин подчеркнул, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Он отметил, что это означало бы «качественно новый этап эскалации».