Названы типы дронов, которыми ВСУ пытались атаковать Оренбуржье

Вооруженные силы Украины попытались ударить по Орску в Оренбургской области дронами типа «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала три беспилотника пролетели 1500 км, все они были уничтожены.

Беспилотники пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области, уточнил в своем Telegram-канале убернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

«Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы», — отметил он.

Росавиация: оренбургский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов

Напомним, что сегодня ночью силы противовоздушной обороны России сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. В ходе атаки на Пермский край получил повреждения двухквартирный жилой дом в Березниках.