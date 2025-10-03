Планомерная охота: Россия «обозначила» главную угрозу на фронте

Несколько украинских солдат рассказали BI, что Россия активизировала борьбу с операторами дронов ВСУ. По версии издания, Россия рассматривает операторов беспилотников как главную угрозу.

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Как отмечает BI, усилившаяся борьба ВС РФ с беспилотниками подчеркивает колоссальное влияние дронов: от сбора критически важной разведывательной информации на поле боя до нанесения точечных ударов. Стоимость таких ударов при этом составляет лишь малую часть стоимости других боеприпасов, подчеркивается в статье.

Один из офицеров ВСУ рассказал BI, что за последние несколько лет количество потерь среди украинских операторов беспилотников резко возросло. По его словам, в начале конфликта операторы дронов редко становились мишенью, но сейчас это происходит регулярно.

По данным британских аналитиков, потери среди операторов дронов ВСУ росли «стремительными темпами» весной и летом 2025 года. BI подчеркивает, что на этих военнослужащих ведется «планомерная охота».

Ранее журнал Forbes рассказал, что элитное российское подразделение беспилотников «Рубикон» быстро стало одной из самых эффективных сил в ДНР. По данным издания, в результате постоянных атак российских беспилотников ВСУ сталкиваются с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров - многие из них уничтожаются во время «рейсов» по снабжению и эвакуации.

Присутствие «Рубикона» на константиновском направлении вынудило украинские войска пересмотреть все маршруты снабжения, оказывая «огромное и постоянное» давление на ВСУ, подчеркивал Forbes.