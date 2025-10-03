На Западе раскрыли стремительный рост потерь одной категории бойцов ВСУ

Потери операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно растут из-за действий Вооруженных сил (ВС) России.

Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на украинских военных.

«Россия все чаще преследует украинских пилотов беспилотников, поскольку считает их серьезной угрозой», — предположили журналисты.

Как заявили BI несколько украинских операторов БПЛА, число потерь их сослуживцев в последнее время увеличилось использования против них тяжелого вооружения ВС России. Один из бойцов ВСУ предположил, что российские войска используют все возможные виды оружия против находящихся в зоне поражения дроноводов.

Издание подчеркивает, что взаимная охота российских и украинских военных на операторов БПЛА подчеркивает их роль в современном конфликте. По оценкам BI, на беспилотники приходится порядка 70 процентов поражения целей на фронте.

Ранее командир наемников Грузинского национального легиона в составе ВСУ Мамука Мамулашвили в комментарии The Wall Street Journal похвалил сотрудников российского центра «Рубикон». Как отмечает издание, действия российских операторов повлияли на украинскую логистику в Донбассе.