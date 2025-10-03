"Ответим не только в небе": Таллин пригрозил Москве ракетами

Таллин пригрозил Москве, что за якобы нарушение воздушного пространства может последовать ответ в совершенно другой сфере, например, на море. С таким предупреждением выступил генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов, чьи слова приводит издание The Telegraph.

Поводом для резкого заявления стал недавний инцидент, когда Эстония обвинила Россию в том, что якобы три истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство. Напомним, что Минобороны РФ опровергло эти данные. Однако, Всевиов продолжил развивать тему и подчеркнул, что НАТО должно демонстрировать «единый фронт», где самолеты союзников могут беспрепятственно пересекать границы друг друга для преследования нарушителей.

«Мы хотим, чтобы русские поняли, что они сталкиваются с единым НАТО, а не с группой государств», — заявил он.

Дипломат сослался на недавнее заявление Альянса, о том, что блок может ответить «в такое время, в таком месте и в той области по нашему выбору».

«Мы говорим, что если вы так с нами поступите, мы не обязательно будем реагировать здесь», — пояснил Всевиов.

Именно в этом контексте он и упомянул новое вооружение страны. Эстонский дипломат подчеркнул, что его страна располагает противокорабельными ракетами с дальностью 300 км, которые способны покрывать «большую часть Балтийского моря». Таким образом, намекает Всевиов, ответ на якобы воздушное нарушение может оказаться морским.