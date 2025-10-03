СМИ показали карту с городами РФ, куда могут долететь ракеты Barracuda

Ракеты Barracuda, которые США могут передать украинской армии, способны ударить по Нижнему Новгороду, Владимиру, Ярославлю, Москве и Саратову.

Это следует из данных карты, опубликованной Telegram-каналом «Военная хроника» (ВХ).

«Самая дальнобойная версия ракеты с индексом 500М включает боевую часть в 45 кг — этого достаточно, чтобы вывести из строя склад, узел связи или объект энергосистемы, но не для разрушения крупных инфраструктурных целей. Эффект таких ударов напрямую зависит от количества и регулярности применения. При этом дальность применения «старшей» модификации ракеты позволяет (пока условно) взять на прицел Москвы и часть городов Поволжья, включая базы стратегических ракетоносцев в Энгельсе (Саратовская область)», — сказано в сообщении.

В то же время канал отмечает, что Barracuda — не «супероружие», а лишь попытка создания «массового инструмента» для регулярных атак по распределенной инфраструктуре. Из материала следует, что производитель пока не наладил крупносерийное производство.

Накануне заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что поставка американских ракет Tomahawk и Barracuda не будет иметь смысла для украинской армии, поскольку Вооруженные силы России будут легко их обнаруживать и уничтожать. По словам военного, ракета Barracuda может огибать рельеф местности, лететь на высотах 8-10 метров над землей. Такое оружие эффективно, но оно имеет сложную систему навигационного обеспечения.